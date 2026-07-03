Nova internetska prijevara: Muškarac uplatio više od 50.000 eura lažnim brokerima

U tijeku je kriminalističko istraživanje vezano uz prijavu oštećenog muškarca koji je prevaren prilikom navodnog ulaganja putem interneta.

Oštećeni je u svibnju 2026. godine na mobilnom uređaju nakon što je na portalu pročitao informaciju o mogućoj zaradi ulaganjem, zainteresiran za investiranje, uplatio je početni iznos od 300 eura te je putem telefona stupio u kontakt sa ženskom osobom koja je navela da radi za navedenu tvrtku.

Na njezin nagovor omogućio joj je daljinski pristup svom mobilnom uređaju radi instalacije aplikacije za ulaganje, nakon čega je s računa uplatio 20.000 eura, a potom i dodatnih 30.000 eura. Nakon izvršenih uplata više nije mogao uspostaviti kontakt s osobama koje su se predstavljale kao djelatnici brokerske tvrtke, zbog čega je posumnjao da je prevaren.

Građane ponovno upozoravamo na pojačan oprez prilikom zaprimanja SMS poruka, elektroničke pošte i poziva u kojima se traži ažuriranje bankovnih aplikacija, unos osobnih i bankovnih podataka ili uplata novca radi navodne isplate dobiti. Savjetujemo da ne otvaraju sumnjive poveznice, da nikome ne omogućavaju pristup internetskom ili mobilnom bankarstvu, osobito putem dijeljenja ekrana, te da svaku sumnjivu poruku ili poziv odmah prijave banci i policiji. Dodatne savjete građani mogu pronaći i u objavi Policijske uprave splitsko-dalmatinske: Bitka za sigurnost: Zašto je važno educirati se o kibernetičkoj sigurnosti?