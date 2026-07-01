Nova eskalacija: Rusija zatvorila sedam željezničkih graničnih prijelaza prema Europskoj uniji

Rusija je privremeno obustavila sav željeznički promet preko granice s Finskom, Estonijom i Latvijom, zatvorivši ukupno sedam graničnih kontrolnih točaka. Odluka ruske vlade dodatno zaoštrava napetosti na sjeverozapadnom krilu NATO-a i prekida jednu od rijetkih preostalih izravnih kopnenih prometnih veza između Rusije i Europske unije. Prema uredbi ruske vlade, od 1. srpnja 2026. obustavlja se kretanje osoba, vozila, robe i tereta preko željezničkih kontrolnih točaka na pojedinim dionicama državne granice. Rusko Ministarstvo vanjskih poslova dobilo je zadatak da o odluci službeno obavijesti tri pzemlje, prenosi državna novinska agencija Tass. Od sedam zatvorenih prijelaza, pet se nalazi na rusko-finskoj granici: Vyborg (Lenjingradska oblast), Vjarcilja i Ljutja (Karelija), Sankt Peterburg-Finljandski te Svetogorsk (Lenjingradska oblast). Preostala dva su Pečori-Pskovskije u Pskovskoj oblasti (prema Estoniji) i Pitalovo, također u Pskovskoj oblasti (prema Latviji).

Ova mjera dolazi u vrijeme rastućih napetosti između Rusije i njezinih sjevernih i baltičkih susjeda, posebno nakon što su Finska i Švedska pristupile NATO-u. Sve tri baltičke države i Finska izražavaju sve veću zabrinutost zbog ruske vojne aktivnosti i hibridnih prijetnji u pograničnom području. Švedska je nedavno ponovno upozorila da Rusija predstavlja dugoročnu prijetnju Savezu. Šef švedske vojne obavještajne službe Thomas Nilsson istaknuo je da Moskva širi vojnu infrastrukturu uz istočnu granicu NATO-a te da bi mogla aktivirati svoje planove čim oslobodi resurse nakon rata u Ukrajini, prenosi Večernji.

U travnju je Rusija zaprijetila odmazdom baltičkim državama optužujući ih da dopuštaju ukrajinskim dronovima prelet preko svog zračnog prostora. U svibnju je ruski dron ušao u zračni prostor Rumunjske tijekom napada na Ukrajinu, srušivši se na stambenu zgradu u Galatiju i ozlijedivši civile. Kao odgovor na ruske aktivnosti, baltičke zemlje i Ukrajina ubrzano jačaju svoje granice. Latvija je počela postavljati betonske protutenkovske barijere poznate kao 'zmajevi zubi' duž granice s Rusijom, dio zajedničke Baltičke obrambene linije. Estonija je slijedila isti primjer. Ukrajina je postavila slične prepreke uz granicu s Bjelorusijom u Černihivskoj regiji, uz žičane barijere i rovove. Estonija je nedavno u Tallinnu postavila i prvo modularno javno sklonište od armiranog betona kako bi poboljšala zaštitu civila u slučaju sve češćih incidenata s ruskim dronovima u zračnom prostoru NATO-a.

Zasad nije poznato koliko će zatvaranje željezničkih prijelaza trajati niti hoće li biti prošireno na druge vrste prometa. Analitičari upozoravaju da ovakve mjere dodatno izoliraju Rusiju od Europe i doprinose daljnjoj militarizaciji granice između Rusije i NATO-a.