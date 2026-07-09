Nova era Vatrenih? Bilić već slaže momčad oko sebe, evo tko ulazi u njegov stožer

Zlatko Dalić od srijede više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, a njegov nasljednik bi sljedećeg tjedna trebao biti poznat. Riječ je o Slavenu Biliću koji je u razdoblju od 2006. do 2012. već bio na klupi Vatrenih, javlja Sportklub.

Njegovo ime provlači se već neko vrijeme kao mogućeg nasljednika, a i mnogi među navijačima njega vide kao pravu opciju.

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Protukandidat bio je i izbornik hrvatske U-21 reprezentacije Ivica Olić, no na kraju se Hrvatski nogometni savez odlučio za Bilića, javlja Sportklub.

Splitski trener bi u svoj kadar, prema našim informacijama, trebao dovesti svoja tri dugogodišnja suradnika. U stožeru će tako biti pomoćni trener Danilo Butorović, pomoćni trener Dean Računica i Vatroslav Mihačić, trener vratara. Uz njih će ostati i Vedran Ćorluka koji je bio u stožeru Zlatka Dalića.

Ćorluka ima povijest s Bilićem jer je bivši igrač debitirao pod vodstvom hrvatskog trenera 2006. godine u Livornu protiv Italije.