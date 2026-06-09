Nova dodjela ugovora za “Tu je tvoj dom“: „Ova potpora je velika pomoć i snažan vjetar u leđa da ostanemo živjeti na svojoj djedovini“

Danas je u Splitu potpisano 60 ugovora u sklopu demografske mjere „Tu je tvoj dom“, ukupne vrijednosti 696.600 eura. Potpisivanju ugovora nazočili su župan Blaženko Boban, zamjenik župana Ante Šošić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju Helena Bandalović te voditelj projekta „Tu je tvoj dom“ Ivan Jelavić. Potpisivanjem ugovora osigurava se stambeno zbrinjavanje za 60 mladih obitelji s jednim i dvoje djece, odnosno za ukupno 73 djece.

Od početka provedbe projekta 2019. godine do danas Splitsko-dalmatinska županija sklopila je ukupno 524 ugovora, čime je osigurano stambeno zbrinjavanje za 1.084 djece u obiteljima korisnika. Ukupna vrijednost dosad dodijeljenih sredstava iznosi 6.669.331,89 eura.

Župan Blaženko Boban istaknuo je kako je riječ o jednoj od najvažnijih i najuspješnijih demografskih mjera koje Županija provodi.

„Ovo je nastavak jednog dobrog i vrijednog demografskog projekta Splitsko-dalmatinske županije. Danas dodjeljujemo čak 60 ugovora ukupne vrijednosti gotovo 700 tisuća eura, što je jedna od najvećih pojedinačnih dodjela od početka provedbe programa. Time smo došli do ukupno 524 dodijeljena ugovora. Kada gledamo broj djece u obiteljima koje su obuhvaćene ovom mjerom, riječ je o gotovo 1.100 djece. Za provedbu ovog programa iz županijskog je proračuna do sada izdvojeno čak 6 milijuna i 670 tisuća eura“, rekao je Boban.

Naglasio je kako svaki euro uložen u mlade obitelji doprinosi jačanju demografske slike Splitsko-dalmatinske županije te podsjetio da korisnici ove mjere mogu istovremeno sudjelovati i u drugim županijskim, državnim ili lokalnim programima potpora.

„Korisnici dolaze iz svih dijelova županije. Tradicionalno najveći interes bilježimo u Cetinskoj i Imotskoj krajini, no značajan broj ugovora dolazi i iz drugih dijelova Dalmatinske zagore, kao i s naših otoka. To potvrđuje da je potreba za ovakvim mjerama prisutna na cijelom području županije“, istaknuo je župan.

Dodao je kako program ima i dodatnu vrijednost jer potiče korisnike na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te obuhvaća širok spektar aktivnosti – od gradnje i adaptacije kuća, preko izrade projektne dokumentacije, do kupnje zemljišta i starijih nekretnina za obnovu.

Posebno je naglasio da je projekt prepoznat i na nacionalnoj razini.

„Nedavno sam razgovarao s predstavnicima Ministarstva demografije koji su od nas zatražili kompletnu dokumentaciju i natječajne materijale vezane uz ovaj projekt. Vjerujem kako ćemo kroz daljnju suradnju ovu uspješnu županijsku praksu prenijeti i na nacionalnu razinu“, poručio je Boban.

Među korisnicima mjere je i Mateo Mušterić iz Hrvaca, kojemu je dodijeljeno 13.300 eura za dovršetak radova na obiteljskoj kući.

„Ova potpora za nas predstavlja veliku pomoć i snažan vjetar u leđa da ostanemo živjeti ovdje, na svojoj djedovini i rodnoj grudi. Dodijeljena sredstva iskoristit ćemo za dovršetak radova na obiteljskoj kući u kojoj živimo sa svojom obitelji“, rekao je Mušterić.

Tomislav Špoljarić iz sela Krušvar u Općini Dicmo ostvario je potporu od 12 tisuća eura za dovršetak kuće koju gradi za svoju obitelj.

„Nakon života u gradu, selo me na neki način preporodilo. Ovdje čovjek pronalazi mir, tišinu i kvalitetniji način života. Vjerujem da su upravo ovakve mjere važan poticaj za ostanak i povratak mladih ljudi te da će pomoći da se pozitivni demografski trendovi nastave i u budućnosti“, kazao je Špoljarić.

Potporu u iznosu od 14.600 eura ostvarila je i Antonela Šimić iz Gornjeg Prološca, majka dvoje djece, koja će sredstva iskoristiti za uređenje obiteljske kuće.

„Splitsko-dalmatinska županija zaista je pokazala da prepoznaje potrebe mladih obitelji. Ova potpora došla nam je u pravom trenutku i upravo za ono što nam je bilo najpotrebnije. Renovirali smo staru kamenu kuću, a ovakvi projekti zahtijevaju velika ulaganja, tako da nam ova sredstva predstavljaju značajnu pomoć“, rekla je Šimić.

Dodala je kako život na selu ne bi mijenjala ni za jedan grad.

„Nakon završetka fakulteta mnogi su me savjetovali da ostanem u gradu zbog posla i karijere, ali mene je srce vuklo kući. Danas sam uvjerena da sam donijela ispravnu odluku. Ovdje sam zasnovala obitelj i vjerujem da ćemo upravo ovdje ostati živjeti do kraja života“, zaključila je.