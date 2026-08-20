NOVA BURA NA MARJANU Marinić iznio niz optužbi i zatražio razrješenje ravnatelja

Nastavljaju se prozivke na račun ravnatelja Javne ustanove za upravljanje Park-šumom Marjan Jakše Božanića. Srđan Marinić u novoj objavi iznio je niz tvrdnji vezanih uz sistematizaciju radnih mjesta i obavljanje poslova zaštite od požara, pritom dovodeći u pitanje postupanje ravnatelja.

Kako navodi Marinić, iz zapisnika sa sjednica Upravnog vijeća proizlazi da Božanić to tijelo nije izvijestio o obvezi usklađivanja nove sistematizacije, odnosno Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, s odredbama Zakona o zaštiti od požara.

Riječ je, prema njegovim navodima, o Pravilniku na koji je gradonačelnik Tomislav Šuta dao suglasnost 21. svibnja 2026. godine, a koji bi se sada trebao mijenjati prema nalogu inspektora zaštite od požara.

Marinić zbog toga tvrdi da je ravnatelj izradio sistematizaciju koja nije usklađena sa zakonskim odredbama te ju je potom uputio na donošenje Upravnom vijeću i gradonačelniku.

Proziva ga i zbog poslova zaštite od požara

Marinić se u objavi osvrnuo i na raspodjelu poslova unutar Javne ustanove. Tvrdi da je glavnom čuvaru prirode određeno obavljanje poslova zaštite od požara, iako, prema njegovu tumačenju, čuvari prirode za takve poslove nisu ovlašteni.

Nadalje navodi kako je glavnom čuvaru prirode izdano i upozorenje pred otkaz povezano s obavljanjem poslova za koje Marinić tvrdi da su mu prethodno nezakonito dodijeljeni.

Slične tvrdnje iznio je i u vezi s novozaposlenom stručnom suradnicom – šumaricom koja se, kako navodi, još uvijek nalazi na probnom radu. Prema Marinićevim riječima, i njoj su dodijeljeni poslovi zaštite od požara, iako smatra da za njih nema potrebne kvalifikacije ni ovlasti.

Marinić traži prijevremeno razrješenje

Marinić smatra da Božanić svojim odlukama u problematične situacije dovodi i druga tijela i zaposlenike te mu zamjera pokušaj prebacivanja odgovornosti za vlastite odluke na druge.

Na kraju objave otišao je i korak dalje te otvoreno pozvao na prijevremeno razrješenje ravnatelja.

"Očito je nastupilo vrijeme za prijevremeno razrješenje, prije nego počini još veću štetu", poručio je Marinić.

Riječ je o ozbiljnim optužbama koje je Marinić iznio u svojoj objavi, a koje predstavljaju njegovu interpretaciju postupanja ravnatelja i propisa. O navodima bi se trebali očitovati ravnatelj Jakša Božanić i Javna ustanova za upravljanje Park-šumom Marjan, posebno kada je riječ o nalazu inspekcije, usklađenosti sistematizacije te ovlastima zaposlenika kojima su povjereni poslovi povezani sa zaštitom od požara.