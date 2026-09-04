Nova budućnost za Splitske toplice: Grad, KBC i Sveučilište razmatraju novu namjenu povijesne zgrade

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, ravnatelj KBC-a Split Krešimir Dolić i rektor Sveučilišta u Splitu Nikola Koceić-Bilan sa suradnicima obišli su danas zgradu nekadašnjih Splitskih toplica.

Kako su izvijestili iz Grada Splita, riječ je o koraku prema pronalasku nove namjene ovog vrijednog gradskog objekta, ali i mogućem jačanju prostornih kapaciteta splitskog Sveučilišta.

Razgovori o budućnosti Splitskih toplica

Današnji obilazak uslijedio je nakon razgovora predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, gradonačelnika Tomislava Šute i ravnatelja KBC-a Split Krešimira Dolića o budućnosti nekadašnjih Splitskih toplica.

U fokusu je mogućnost nove namjene zgrade koja predstavlja važan dio splitske povijesti, a izgrađena je još 1903. godine.

Grad Split zasad nije iznio detalje konkretnog modela budućeg korištenja objekta, no iz same najave proizlazi da se mogućnosti razmatraju i u kontekstu potreba Sveučilišta u Splitu.