Nova atrakcija u Omišu: Ovo je mjesto na kojem će nastati tisuće uspomena

Grad Omiš dobio je novu atrakciju koja bi mogla postati jedno od najprepoznatljivijih mjesta za fotografiranje i druženje. Riječ je o „Omiškom srcu“, novom simbolu ljubavi prema gradu koji je postavljen s ciljem da postane mjesto susreta, uspomena i dijeljenja najljepših trenutaka.

Poznat po jedinstvenom spoju mora, rijeke Cetine i impresivnih planinskih krajolika, Omiš već desetljećima privlači posjetitelje iz cijelog svijeta. No, kako ističu iz Grada, Omiš nije samo destinacija koja osvaja pogledom, već i mjesto koje ostaje u srcu svakoga tko ga posjeti.

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„Želja nam je da ovo mjesto postane nova omiška razglednica, kutak susreta, osmijeha, zagrljaja i dijeljenja najljepših trenutaka, kako naših sugrađana tako i brojnih gostiju koji iz godine u godinu biraju upravo Omiš“, poručio je gradonačelnik dr. Zvonko Močić.

Novo postavljeno srce zamišljeno je kao simbol zajedništva, ljubavi prema gradu i njegovim prirodnim ljepotama. Istodobno, predstavlja i novu atraktivnu lokaciju za fotografiranje, s koje će brojni posjetitelji ponijeti uspomene na svoj boravak u Omišu.

Iz Grada pozivaju građane i goste da posjete novo omiško srce, zabilježe svoj trenutak te fotografije podijele s obitelji i prijateljima.

„Neke se ljepote ne mogu opisati riječima – one se moraju doživjeti. Dobrodošli u Omiš – grad koji se voli srcem“, poručio je gradonačelnik Močić.