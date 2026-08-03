Nova atrakcija na Splitu 3: Stigla sprava koja će mnoge natjerati da ustanu s klupe

treet workout park na Splitu 3 od danas je bogatiji za novu spravu za vježbanje, objavila je Ivana Zelić, predsjednica Gradskog kotara Split 3. Nova sprava namijenjena je razvoju prsnih mišića, ramena i tricepsa, a građanima je dostupna besplatno.

Ulaganje u rekreaciju i zdraviji život

Kako je istaknula Zelić, cilj je nastavak ulaganja u sadržaje koji potiču rekreaciju, zdrav način života i kvalitetnije provođenje slobodnog vremena na otvorenom. "Street workout park na Splitu 3 od danas je bogatiji za novu spravu za razvoj prsnih mišića, ramena i tricepsa. Nastavljamo ulagati u sadržaje koji su besplatno dostupni svim građanima", poručila je.

"Vrijeme je da se utezi više koriste nego klupa"

Predsjednica Gradskog kotara Split 3 građanima je uputila i šaljivu poruku, pozvavši ih da iskoriste novu opremu.

"Vrijeme je da se utezi malo više koriste nego klupa za odmor. Nova sprava je spremna – na tebi je samo da dođeš i odradiš trening", napisala je Zelić. Uz poziv na vježbanje, Zelić je građane zamolila da vode računa o novoj spravi i ostaloj zajedničkoj imovini kako bi sadržaji što dulje ostali dostupni svim stanovnicima kotara.

"Čuvajmo zajedničku imovinu i iskoristimo je na najbolji mogući način. Vidimo se na treningu", zaključila je.