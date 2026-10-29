Nova akcija USKOK-a: Uhićenja zbog sumnje na korupciju u dvije županije

U tijeku je nova akcija USKOK-a i policije usmjerena na suzbijanje korupcije. Po nalogu USKOK-a, pripadnici PNUSKOK-a provode uhićenja i hitne dokazne radnje nad više osoba osumnjičenih za počinjenje koruptivnih kaznenih djela.

Kako je izvijestio USKOK, akcija se provodi na području Brodsko-posavske županije i Cresa.

Riječ je o postupanju koje je uslijedilo nakon zajedničkih koordiniranih aktivnosti USKOK-a i Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu. EPPO istodobno provodi hitne dokazne radnje povezane s kaznenim djelima iz svoje nadležnosti.

Za sada nije objavljeno koliko je osoba obuhvaćeno akcijom ni na koja se konkretno koruptivna kaznena djela sumnje odnose.

Iz USKOK-a su poručili kako će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom predmetu, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.