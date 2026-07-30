Nova akcija USKOK-a u Dalmaciji: Uhićeno više osoba zbog sumnje na korupciju, među njima i Kerum

Ranije smo izvijestili kako je u Veloj Luci uhićena je Željko Kerum, a prema neslužbenim informacijama, akcija je povezana s istragom koju provode nadležna tijela.

USKOK se sada oglasio i potvrdio da, po njegovom nalogu, PNUSKOK provodi uhićenja i hitne dokazne radnje.

Navedene radnje provode se na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije prema nekoliko osoba zbog sumnje na počinjenje koruptivnih kaznenih djela.

Nakon ispitivanja osumnjičenika, USKOK će donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.