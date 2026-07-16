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Nova akcija USKOK-a i vojne policije: U tijeku uhićenja i pretresi na više lokacija

Na području tri županije, jedna je u Dalmaciji

Po nalogu USKOK-a u tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji koje provodi Samostalni sektor za vojno-policijske poslove Ministarstva obrane Republike Hrvatske, u suradnji s Policijskim upravama zagrebačkom, istarskom i zadarskom.

Radnje se provode na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije, a odnose se na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

Nakon ispitivanja osumnjičenika USKOK će donijeti odluku o daljnjem postupanju u ovom predmetu, o čemu će pravodobno izvijestiti javnost.

Index neslužbeno doznaje da se pod sumnjom istražitelja našao Ivica Devčić, nekadašnji šef MORH-ove nabave, te još jedna osoba. Raspliću se moguće malverzacije oko nabave vojne opreme za specijalce iz Delnica. Nabava je provedena još tijekom 2018. i 2019. godine.

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