NOVA 222 PARKIRNA MJESTA, A 395 ZAINTERESIRANIH Garaža Lokve napokon je gotova, uskoro će se u njoj moći parkirati

Nova garaža na Lokvama dobila je uporabnu dozvolu te će uskoro biti spremna za korištenje. Smještena je pokraj Osnovne škole Lokve-Gripe, a građanima će na raspolaganju biti 222 parkirna mjesta. Na vrhu garaže nalazi se i školsko igralište s nogometnim i košarkaškim terenom te dječjim igralištem.

"Izuzetno mi je drago što vas mogu ovdje pozdraviti u prvoj cjelovitoj javnoj u Splitu otkako je samostalne Hrvatske. Ova garaža je dovršena, prošla je tehnički pregled, dobila je uporabnu dozvolu. Investitor su Grad Split i Split parking, a ona je dio cjelokupnog koncepta urbane mobilnosti koji uključuje javni gradski prijevoz, garaže, biciklizam, pješake i sigurnost u prometu. Ono što je jako važno, gradnja ovakvih garaža nije poziv građanima da kupe još više auta i da ih stave u garažu već je poziv građanima da se nelegalno parkirana auta maknu s pločnika i smjeste u ovakve garaže te da oslobodimo pločnike za promet biciklima, za kretanje osoba invaliditetom, za mame s kolicima, da zazelenimo naše kvartove i da postanu puno ljepši. Svaka nova garaža koja dođe u grad Split će obilježiti taj dio kotara, a mi ćemo kotar urediti da on postane ljepši i ugodniji našim građanima", kazao je ovom prilikom splitski gradonačelnik Ivica Puljak.

Garaža je vrijedna 24 milijuna kuna.

"Većina garaža koje ćemo graditi u budućnosti će imati ovakav koncept, čak i više sadržaja nego ovdje. Buduća garaža na Sućidru će imat čak i tržnicu i malo reciklažno dvorište. To su moderni koncepti kada garaže postanu komunalni centri", pojašnjava gradonačelnik Puljak.

"Garaža Lokve je dobila uporabnu dozvolu i započinjemo proces primopredaje koji će trajati nekoliko dana, dok postavimo svoju opremu, uređaje. Sljedeći tjedan ćemo je pustiti u 'grace period' nekoliko dana kada ćemo uhodavat našu opremu i vidjeti funkcionira li sve kako smo planirali. 1.11. planiramo da prijeđe u standardan način upotrebe, a do tada ćemo pozvati sve građane koji su dali zahtjev za pretplatu da dođu potpisat ugovor", kaže direktor gradske tvrtke Split parking Davor Matošić.

Garaža ima 222 parkirna mjesta - 188 za automobile, 22 za motocikle, dva vanjska punjača za automobile i deset mjesta za osobe s invaliditetom.

Cijene pretplate su:

90 kuna za stanare koji su u radijusu od 300 metara od garaže

120 kuna za ostale građane

160 kuna za poslovne korisnike

Split parking trenutno ima 395 zahtjeva za parkirna mjesta, no nisu još obrađeni. Treba vidjeti hoće li ih toliko i ostati, no ono što je zanimljivo u cijeloj priči jest činjenica da to što ste uzeli pretplatu ne znači da će vas vaše mjesto čekati. Unatoč pretplati, može vam se dogoditi da trebate kružiti po garaži ili van nje da bi pronašli slobodno mjesto.

"To je model upravljanja po Zakonu o komunalnom gospodarstvu, znači nema rezerviranog parkirnog mjesta. Tako upravljamo već neko vrijeme, imamo iskustva u garažama u Tijardovićevoj, Ostravskoj i Krležinoj. Tamo imamo sličan omjer pretplata i parkirnih mjesta i u principu mogu reći da u tim garažama nemamo problem da imamo kroničan nedostatak mjesta", pojašnjava Matošić.

"Stalno je problem s parkirnim mjestima, ne samo u našem kotaru, i ovo će nam mnogo značiti. Normalno da kad se stavi 200 auta pod zemlju da će ostati i mjesta van garaže da bi građani mogli parkirati. Da je problem riješen, nije, ali zato je u tijeku izrada prometne studije kotara Lokve gdje se planira jednosmjeran promet u srcu kotara i na taj način bi dobili još 70 parkirnih mjesta. To bi u dogledno vrijeme zadovoljilo naše potrebe", kazao nam je predsjednik GK Lokve Daniel Lolić.

