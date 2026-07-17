Nosite ove Zarine hlače? Žene upozoravaju na isti problem, jedna je završila s longetom

Široke hlače marke Zara izazvale su pravi val na društvenim mrežama. Iskustva s tim satenskim hlačama već se dijele pod hashtagom #deadlyzarapants („smrtonosne hlače Zare”).

Srećom, hlače nisu smrtonosne – no mnoge žene na TikToku i Instagramu pričaju o padovima, oguljenim koljenima, pa čak i prijelomima kostiju. To je očito povezano s njihovim izuzetno širokim krojem.

Žene koje ih nose kažu da se prilikom hodanja stopalo lako zaplete u drugu nogavicu – pa postoji ozbiljna opasnost od spoticanja. No pogled na povijest mode pokazuje da je nekoć bilo i mnogo opasnije, piše Deutsche Welle.

U 19. stoljeću zelene haljine bile su vrlo tražene. Do tada su se nosili uglavnom prigušeni zemljani tonovi, dobiveni prirodnim putem. Zatim su kemičari otkrili jarkozeleni bakrov acetoarsenit, koji je jedan bavarski poduzetnik počeo industrijski proizvoditi i isporučivati tekstilnim tvornicama.

Spektakularno pojavljivanje francuske carice Eugénie na jednom balu u haljini upravo te nijanse, poznate kao „schweinfurtsko zelenilo”, izazvalo je pravu senzaciju u pariškim modnim krugovima i pretvorilo tu boju u veliki modni hit diljem Europe. Njemački naziv „Schweinfurtsko zelenilo” ubrzo je na međunarodnoj sceni zamijenjen zvučnijim imenom „Paris green”.

Ono što se od početka znalo, ali se nije shvaćalo ozbiljno, jest da je ta zelena boja bila izuzetno otrovna te da se koristila i kao otrov za štakore i kukce (otuda i izraz „otrovnozeleno”). Kada bi se žene u takvim haljinama oznojile tijekom plesa, otrov bi se počeo oslobađati iz tkanine. Posljedice su bile bolni čirevi na koži, opadanje kose, mučnina i postupno kronično trovanje. Uz to, otrovni se prah širio zrakom.

Točan broj žrtava nije poznat, no jedan je berlinski liječnik dokazao da se tijekom jedne balske večeri iz haljine oslobodilo oko četiri grama finog arsenova praha koji se neprimjetno raspršio po prostoriji – količina koja bi, kad bi se progutala, bila dovoljna da usmrti oko dvadeset ljudi.

Jedna Zagrepčanka je zbog njih završila s longetom na ruci.

"Bila sam u dućanu, popiknula se preko njih i pala na ravnom na kraju slomila treću i četvrtu metakarpalnu kost, nosila sam longetu oko šest tjedana i evo prije par dana sam ju skinula", ispričala je ova Zagrepčanka.

Društvene mrežama preplavile su ispovijesti korisnica koje tvrde da su razlog padova upravo iste hlače poznatog brenda. Slično iskustvo imala je još jedna Zagrepčanka.

"Išla sam s predavanja i hodala preko zebre, taman se upalilo crveno par koraka onako potrčala i raspala sam se nasred zebre. Pokidala sve stvari osim tih hlača. Tako da je nama sad to nama neka interna fora, a tad uopće nije bilo fora jer sam išla slikat' koljeno koliko sam se natukla", ispričala je.

Lepršave, široke, zovu ih - ubojite. Čak i uklete. Upravo taj dugi model hlača trenutno vrlo popularan, ističe Dubravka Prpić Znaor, modna urednica.

"Kod Victorije Bekham još prije više godina ona nosi hlače koje joj daju ful na visini i te cipele se uopće ne vide, i vi stvarno gledate te cipele kao da ne postoje te hlače potpuno prekrivaju taj donji dio siluete. To je zapravo jedan od trikova kako izgledati višlje i vitkije", objašnjava Prpić Znaor za Novu TV.