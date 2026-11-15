Nosite ih iz trgovine ravno u kuhinju? U višekratnim vrećicama pronađene i bakterije Escherichie coli

Višekratne vrećice za kupnju praktične su, štede novac i pomažu u smanjenju plastičnog otpada. No mnogi pritom zaboravljaju da ih je potrebno redovito prati. U suprotnom mogu postati leglo bakterija koje se prenose na namirnice i kuhinjske površine.

Istraživanje provedeno 2011. godine među potrošačima u Kaliforniji i Arizoni pokazalo je da su koliformne bakterije pronađene u polovici pregledanih vrećica, dok je bakterija Escherichia coli otkrivena u približno osam posto uzoraka.

Istodobno je samo oko tri posto ispitanika izjavilo da redovito pere svoje vrećice.

Kasnija istraživanja otkrila su i druge potencijalno opasne mikroorganizme, uključujući listeriju i bakterije otporne na antibiotike, piše N1.

Bakterije mogu dospjeti na vrećice s namirnica, pokretnih traka u trgovinama, automobilskih sjedala ili prtljažnika. Odatle se mogu prenijeti na kuhinjske površine i hranu.

Koliko često treba prati vrećice?

Prema preporukama stručnjaka, najbolje bi bilo oprati višekratne vrećice nakon svake upotrebe. Ako to nije praktično, preporučuje se pranje nakon nekoliko korištenja.

Posebno ih je važno očistiti nakon prenošenja sirovog mesa, peradi, morskih plodova te neopranog voća i povrća.

Savjetuje se i korištenje odvojenih vrećica za sirovo meso te drugih za voće, povrće i ostale namirnice. Tako se smanjuje mogućnost prijenosa bakterija s jedne vrste hrane na drugu.

Kako ih pravilno prati?

Način čišćenja ovisi o materijalu od kojeg je vrećica izrađena.

Pamučne i jutene vrećice uglavnom se mogu prati u perilici rublja, uz uobičajeni deterdžent i na temperaturi preporučenoj na etiketi.

Vrećice od netkanog polipropilena, koje izgledom podsjećaju na plastiku, najbolje je prati ručno toplom vodom i sapunom.

Izolirane rashladne vrećice, namijenjene prenošenju mesa ili zamrznutih proizvoda, potrebno je nakon svake upotrebe prebrisati dezinfekcijskim sredstvom. Ako je iz ambalaže nešto iscurilo, treba ih temeljito očistiti.

Nakon pranja vrećice je važno potpuno osušiti prije spremanja, piše N1.

Stručnjaci preporučuju čuvanje na hladnom i prozračnom mjestu, poput smočnice ili ormara, umjesto u zatvorenom prtljažniku automobila.

Redovito održavanje vrećica ne zahtijeva mnogo vremena, a može pomoći u sprječavanju prijenosa bakterija na hranu koju svakodnevno konzumiramo.