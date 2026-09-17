Nosio majicu Crvene zvezde, muškarac mu naredio da je skine pa ga gurnuo u more

Nesvakidašnji incident dogodio se u četvrtak prijepodne na makarskoj rivi, gdje je muškarac koji je nosio majicu s obilježjima nogometnog kluba Crvena zvezda završio u moru. Policija je nedugo nakon događaja pronašla i uhitila muškarca kojeg sumnjiči da ga je odgurnuo. Kako piše Makarska Danas, muškarac je tijekom jutra viđen kako šeta gradom u majici s obilježjima beogradskog nogometnog kluba, a ubrzo je stigla informacija da je završio u moru.

Tražio ga da skine majicu

Policijska uprava splitsko-dalmatinska potvrdila je za Makarsku Danas da je oko 10:40 sati zaprimljena dojava da je muškarac odgurnut u more. Policijski službenici oko 12:30 sati uhitili su muškarca za kojeg postoji sumnja da je odgovoran za incident. Prema dosad utvrđenim informacijama, osumnjičeni je od muškarca najprije zatražio da skine majicu stranog nogometnog kluba. Nakon što je ovaj to odbio napraviti, muškarac ga je, prema policijskim navodima, odgurnuo u more.

Srećom, muškarac koji je završio u moru nije ozlijeđen.

Na majici bio i citat Ljube Tadića

Portal Makarska Danas navodi kako je riječ o majici povezanoj s FK Crvena zvezda na kojoj se nalazi i citat srpskog glumca Ljube Tadića. Policija nastavlja postupanje vezano uz događaj.