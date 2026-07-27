Norvežanin osumnjičen za silovanje irske turistkinje u Splitu, završio u istražnom zatvoru

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu otvorilo je istragu protiv 21-godišnjeg državljanina Norveške kojeg sumnjiči za kazneno djelo silovanja počinjeno na području Splitsko-dalmatinske županije.

Prema navodima tužiteljstva, osnovano se sumnja da je 19. srpnja, uporabom sile i bez pristanka oštećene, nad irskom državljankom počinio spolni odnos. Nakon što je ispitan, tužiteljstvo je zatražilo određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega. Sudac istrage Županijskog suda u Splitu prihvatio je taj prijedlog te je osumnjičeni zadržan u pritvoru, piše Slobodna Dalmacija.

Navodno se upoznali u noćnom klubu

Kako je ranije objavila Slobodna Dalmacija, riječ je o 19-godišnjoj turistkinji iz Irske, a događaj se, prema njihovim informacijama, odvio u moru u blizini plaže Bačvice. Prema pisanju tog lista, Norvežanin i Irkinja upoznali su se iste večeri u noćnom klubu na Poljudu. Nakon toga taksijem su otišli prema Bačvicama, gdje su zajedno ušli u more. Prema kaznenoj prijavi, djevojka je muškarcu jasno dala do znanja da ne želi spolni odnos te ga je pokušala napustiti. Međutim, sumnja se da ju je on zadržavao, povlačio prema sebi i uporabom sile izvršio spolni odnos.

Nakon incidenta napustila je plažu te o svemu obavijestila prijateljice, koje su potom policiji dale svoje iskaze.

Osumnjičeni odbacuje optužbe

Tijekom ispitivanja 21-godišnji Norvežanin negirao je počinjenje kaznenog djela. Tvrdio je da spolnog odnosa nije bilo te da su se on i djevojka samo poljubili. Prema njegovim riječima, iz mora su izašli nakon što se ozlijedio na ježinca. U nastavku istrage analizirat će se tragovi prikupljeni s njihove odjeće, kao i uzorci krvi i urina. Osumnjičeni se trenutačno nalazi u zatvoru na Bilicama, dok se kriminalističko istraživanje nastavlja.

Protiv njega zasad nije podignuta optužnica te se, sukladno zakonu, smatra nedužnim dok mu se eventualna krivnja ne dokaže pravomoćnom sudskom presudom.