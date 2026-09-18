Norvežanin (21) optužen zbog silovanja Irkinje (19), na slobodi je uz jamčevinu od 30 tisuća eura!

Eto na, nisu samo domaćini i strani radnici evidentirani i procesuirani kao počinitelji gnjusnih seksualnih delikata, bude nerazumijevanja i među turistima koje onda loše završi...

Državljanin Kraljevine Norveške (21) tako je fasovao optužnicu splitskog Županijskog državnog odvjetništva zbog sumnje da je silovao 19-godišnjakinju iz Irske!

Sve se odvijalo na Bačvicama ovog ljeta, točnije 19. srpnja iza 2,30 sati. Upoznali su se u noćnom klubu, dobro zabavljali i popili određen broj pića, alkoholnih naravno, a onda je mladić predložio Irkinji da odu do Bačvica, gdje su se onda kupali - nagi. Sve je to vodilo samo jednoj situaciji, međutim cura je odbila momka, kojeg to nije zaustavilo smatraju na tužiteljstvu pa ga terete da je uporabom sile nad žrtvom izvršio spolni odnošaj.

Djevojka je odmah sve prijavila, a mladić je proveo mjesec i sedam dana u istražnom zatvoru, dok 25. kolovoza nije zamijenio boravak iza rešetaka s jamčevinom u iznosu od 30 tisuća eura.