Norris osvojio Veliku nagradu Sao Paula, Mercedes osvojio konstruktorski naslov

Lando Norris osvajač je Velike nagrade Sao Paola.

Vozač McLarena slavio je u Brazilu nakon što je startao s prve startne pozicije. Kao drugoplasirani završio je Max Verstappen koji se izvukao s 21. pozicije i izbio na vrh, dok je trećeplasirani bio također Red Bull Racingov Isack Hadjar.

Prošlotjedni osvajač titule prvaka Andrea Kimi Antonelli završio je petoplasirani, dok je njegov momčadski kolega George Russell završio na četrvtom mjestu, a time je Mercedes osvojio konstruktorski naslov. Ferrari danas nije briljirao, Lewis Hamilton se s 20. mjesta popeo na 9., a Charles Leclerc završio je sedmi.

Mercedesu je ovo deveta konstruktorska titula, a na podiju danas nisu imali nijednog predstavnika. Na ovu je titulu Mercedes čekao pet godina, a osvojio ju je sa 652 boda. Druga je momčad Ferrari s 512 bodova, dok ih prati ih Red Bull Racing s 415 bodova.