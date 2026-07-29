Nola stiže u Makarsku: Omiljeni pop-rock zvuk na Trgu Tina Ujevića

Makarska će u četvrtak, 30. srpnja 2026., ugostiti jedan od najomiljenijih hrvatskih pop-rock bendova, grupu Nola. Koncert će se održati na Trgu Tina Ujevića s početkom u 21:00 sat, a publiku očekuje večer ispunjena pjesmama koje su obilježile generacije.

Nola, predvođena autorskim dvojcem Gabrijelom Gabi Galant Jelenić i Marijanom Jelenićem, već više od tri desetljeća osvaja publiku svojim prepoznatljivim zvukom, iskrenim tekstovima i emotivnim izvedbama. Njihove pjesme poput „Dio tebe“, „Iznad oblaka“ i „Osmijeh“ postale su nezaobilazni dio domaće glazbene scene, a njihova posebna atmosfera i danas pronalazi put do publike svih generacija.

Pozivamo sve ljubitelje kvalitetne domaće glazbe da nam se pridruže u četvrtak, 30. srpnja, na Trgu Tina Ujevića u 21:00 sat.

Ulaz je slobodan.