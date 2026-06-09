Nogometaši Japana napustili bazu u Meksiku zbog loših uvjeta za trening

Japanska nogometna reprezentacija odlučila je napustiti svoju privremenu bazu u Meksiku i preseliti se u Sjedinjene Američke Države nakon što uvjeti za trening nisu zadovoljili visoke standarde koje očekuje jedan od najorganiziranijih saveza na svijetu, piše gol.hr.

Samuraji su pripreme za Svjetsko prvenstvo započeli u Monterreyu, gdje su trenirali u kampu meksičkog velikana Tigresa. Međutim, već nakon prvih treninga postalo je jasno da nešto nije u redu. Glavni teren bio je neravan, pun zakrpa i dijelova bez trave, što je izazvalo zabrinutost zbog mogućih ozljeda igrača.

Fotografije travnjaka brzo su se proširile društvenim mrežama i izazvale lavinu kritika među navijačima, ali i u meksičkoj javnosti. Japan je zbog toga hitno promijenio planove te je najprije privremeno preselio treninge na drugu lokaciju u Monterreyu, prije konačnog odlaska u Sjedinjene Države.

🇲🇽⚠️ Bad image for Mexico in front of the world... 🇯🇵 Japan’s national team reportedly faced poor conditions at Tigres’ facilities, which were rented for their World Cup preparations. 😬🏟️ 👀 The situation reportedly escalated to the point where Japan was close to leaving the… pic.twitter.com/QPpk7YdeOV — NextMex (@NextMexOficial) June 4, 2026

Prema ranije dogovorenom planu, službena baza japanske reprezentacije tijekom Svjetskog prvenstva nalazi se u Nashvilleu u saveznoj državi Tennesseeju. Ondje će momčad nastaviti završne pripreme za utakmice skupine F, u kojoj ih čekaju dvoboji protiv Nizozemske, Tunisa i Švedske.

Prvu utakmicu Japanci igraju protiv Nizozemske u Arlingtonu kraj Dallasa, dok će se za ogled s Tunisom ponovno vratiti u Monterrey. Posljednji susret skupine igraju u SAD-u protiv Švedske.