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Nogometaši Istre i Hajduka na teren izišli u istim majicama. Evo o čemu je riječ

Obje su momčadi izrazile podršku i podsjetile na važnost pregleda
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Nogometaši Istre i Hajduka od 18 sati igraju na Aldo Drosini utakmicu 11. kola SuperSport HNL-a. 

Bijeli uoči ovog susreta drže prvo mjesto prvenstvene tablice s tri boda više od drugoplasiranog Dinama koji ima utakmicu manje. Hajduk je u ovom tjednu slavio protiv Thuna u Švicarskoj u drugoj utakmici ligaške faze UEFA Konferencijske lige.

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Istra 1961 koji vodi španjolski stručnjak Javier Cabello trenutačno drži sedmo mjesto prvenstvene tablice s osvojenih 12 bodova iz 10 odigranih utakmica. U posljednjem susretu poraženi su s 2:0 na gostovanju kod Lokomotive u Zagrebu. 

Obje su momčadi na teren izišle u zelenim majicama GEA-e Pula, kluba žena lijeenih od karcinoma dojke i time izrazili podršku te podsjetili na važnost preventivnih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke.

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