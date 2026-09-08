Nogometaš koji stiže na Poljud povukao radikalan potez: "Neću igrati dok je on tu"

Sofyan Amrabat povukao je radikalan potez i objavio kako više neće igrati za reprezentaciju Maroka sve dok je Mohamed Ouahbi izbornik. Naglasio je kako se ne oprašta od reprezentacije te da su vrata njegova povratka i dalje otvorena.

30-godišnji veznjak Ajaxa odluku je objavio na svom Instagram profilu. Amrabat nije želio otkriti što se točno dogodilo između njega i izbornika, ali iz njegove poruke jasno je da trenutačno ne vidi mogućnost nastavka suradnje s Ouahbijem.

Njegovu poruku prenosimo u cijelosti:

"Predstavljati Maroko bila je najveća čast u mojoj karijeri. Otkako sam prije 12 godina dobio prvi poziv, davao sam sve za svoju zemlju i s ponosom nosio dres reprezentacije. Moja ljubav prema Maroku i svemu što mi ova reprezentacija znači nikada se neće promijeniti.

Ovo je bila vrlo teška odluka, ali ne osjećam da mogu nastaviti predstavljati reprezentaciju pod vodstvom aktualnog izbornika. Stoga sam odlučio da neću biti na raspolaganju za reprezentaciju sve dok je on na toj funkciji.

Iz poštovanja prema reprezentaciji i svima koji su uključeni, razloge koji stoje iza ove odluke radije bih zadržao za sebe. Želim biti jasan: ne povlačim se iz reprezentativnog nogometa i ne zatvaram vrata mogućnosti da ponovno predstavljam Maroko.

Svojim suigračima, svojoj braći i cijelom stručnom stožeru želim puno uspjeha. Ostat ću najveći navijač ove momčadi i podržavati vas s istom strašću koju sam uvijek pokazivao na terenu. Hvala marokanskim navijačima na vašoj ljubavi i podršci. Bilo na terenu ili dok budem navijao zajedno s vama, moja ljubav prema domovini uvijek će ostati ista", poručio je Amrabat u objavi na Instagramu.

U ljetnom prijelaznom roku stigao je iz Fenerbahčea u Ajax, što znači da će konkurirati za utakmicu prvog kola Konferencijske lige protiv Hajduka koja se igra 15. listopada na Poljudu.