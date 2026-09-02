Nogomet nikada nije saznao koliko je još veći mogao biti Ivan Gudelj

Postoji teorija da negdje, u nekom od beskonačnih paralelnih svemira, postoje i sve verzije života koje se u našem nikada nisu dogodile.

Ako je tako, onda u jednom od njih Ivan Gudelj nije morao stati sa samo 26 godina. Nije odigrao posljednju utakmicu protiv Crvene zvezde, nije mu hepatitis B prekinuo karijeru upravo kada je bio na vrhuncu i nije morao gledati kako mu se u nekoliko mjeseci ruši ono što je gradio cijeli život.

U tom svijetu možda je odjenuo dres Real Madrida. Možda je godinama igrao na najvećim europskim stadionima. Možda danas ne bismo govorili o tome koliko je velik mogao postati, nego samo o tome koliko je velik bio.

U našem svijetu ostala je jedna od najintrigantnijih nedovršenih priča hrvatskog nogometa.

Ivan Gudelj već je do 26. godine napravio ono za što mnogima nije dovoljna cijela karijera. Od dječaka iz Zmijavaca koji je sanjao Hajduk postao je njegov kapetan i jedan od najboljih nogometaša Jugoslavije, igrao je Svjetsko i Europsko prvenstvo, nosio kapetansku vrpcu reprezentacije i došao do vrata najvećih europskih klubova.

A onda je sve stalo.

Dječak iz Zmijavaca koji je sanjao Hajduk

Ivan Gudelj rođen je 21. travnja 1960. godine u Zmijavcima kod Imotskog. Nogomet je počeo igrati u Mračaju iz Runovića, a kao pionir 1975. godine stigao je u Hajduk.

Prije Real Madrida, reprezentacije, velikih europskih utakmica i punih stadiona postojao je, međutim, dječak iz Imotske krajine kojemu je i Split izgledao daleko.

O tom je vremenu Gudelj govorio 2024. godine u emisiji Nedjeljom u 2. Hajduk je dječacima iz njegova kraja bio gotovo nedostižan san. Put do Splita trajao je satima, a Gudelj je do osmog razreda u Splitu bio samo dva puta.

Njegovo djetinjstvo nije imalo mnogo veze s današnjim odrastanjem budućih profesionalnih nogometaša. Ustajao je u četiri ili pet sati ujutro kako bi pomuzao kravu, a na trening je odlazio pješice. Išao je i kada je padala kiša, kada je bio mrak, ponekad i kada nije imao što pojesti.

Nogomet je jednostavno volio više od svega.

Jedna priča iz tog vremena možda najbolje opisuje koliko je njegova obitelj vjerovala u taj san. Krava koju je Gudelj kao dječak rano ujutro muzao bila je važan dio života obitelji. Njegova majka odlučila ju je prodati.

Kupila je televizor kako bi Ivan mogao gledati Sportski pregled. Nekoliko godina poslije dječak koji je nogometne idole gledao na tom televizoru više ih nije morao gledati izdaleka.

Hajduk ga je pronašao.

Uspon kakav se rijetko viđa

U Splitu nije dugo ostao samo talentirani dječak iz Imotske krajine. Gudeljev nogometni uspon bio je gotovo nevjerojatno brz.

Već 1976. priključen je prvoj momčadi, za Hajduk je debitirao na Trofeju Marjana 1977., a prvi prvenstveni pogodak postigao je godinu poslije protiv Budućnosti.

A onda je 1979. cijela Europa saznala njegovo ime.

Kao kapetan i najbolji igrač omladinske reprezentacije Jugoslavije podigao je pehar europskog prvaka. Bio je najbolji igrač juniorskog Europskog prvenstva. Imao je tek 19 godina.

Istodobno se izborio za mjesto među seniorima Hajduka. Bio je dio generacije koja je u sezoni 1979./80. stigla do četvrtfinala Kupa prvaka i tamo naletjela na veliki HSV. Hajduk je nakon dvije utakmice ispao zbog pravila gola u gostima, a ta je generacija ostala jedna od najvećih priča o tome koliko je splitski klub bio blizu samom europskom vrhu.

Gudelj je tada tek počinjao. Sudjelovao je na Olimpijskim igrama u Moskvi 1980., a iste godine debitirao je za seniorsku reprezentaciju Jugoslavije. Imao je 20 godina. Dvije godine poslije bio je najbolji nogometaš Jugoslavije.

U anketi Večernjeg lista 1982. osvojio je priznanje za nogometaša godine, a iste je godine s reprezentacijom otišao na Svjetsko prvenstvo u Španjolskoj. Prema Nogometnom leksikonu, izabran je i u idealnu momčad prvenstva. Postao je i najmlađi kapetan jugoslavenske reprezentacije. Imao je 22 godine.

Dvije godine kasnije nastupio je na Europskom prvenstvu u Francuskoj. Za Jugoslaviju će ukupno odigrati 33 utakmice i postići tri pogotka.

Za Hajduk je odigrao 362 utakmice i postigao 93 gola. Osvojio je prvenstvo Jugoslavije i dva Kupa. Ali same brojke ne objašnjavaju zašto se o Gudelju i desetljećima poslije govorilo kao o igraču kojem je pripadala najveća europska pozornica.

Igrač za kojeg se činilo da može sve

Gudelj je bio vezni igrač samo kada bi ga trebalo smjestiti u rubriku nogometne statistike. Na terenu ga je bilo posvuda.

Bio je fizički iznimno moćan, brz i prodoran, mogao je napadati i braniti, zabijati i stvarati prilike. Nogometni leksikon opisuje ga kao razornog i prodornog igrača, podjednako uspješnog u napadačkim i obrambenim akcijama, kojeg je krasila golema borbenost.

Bio je nogometaš kakve će desetljećima poslije treneri nazivati kompletnima.

A sredinom osamdesetih više nije bilo pitanje može li Gudelj igrati u najvećim europskim klubovima. Pitanje je bilo u kojem će završiti.

Problem je bio u pravilima tadašnjeg jugoslavenskog nogometa. Igrači nisu mogli otići u inozemstvo prije 28. godine, pa Gudelj nije ostajao u Hajduku zato što za njega nije bilo ponuda. Naprotiv, najveći europski klubovi bili su spremni čekati ga.

Bordeaux mu je, prema njegovim kasnijim riječima, nudio milijun njemačkih maraka godišnje tijekom tri godine samo da se obveže da će, kada napuni 28, prijeći u francuski klub. Zvali su ga Metz i Barcelona.

Gudelj ih je odbijao. Čekao je Real Madrid.

Preko legendarnog trenera Miljana Miljanića, koji je godinama vodio Real, dogovarao se njegov dolazak u Madrid čim mu jugoslavenska pravila dopuste odlazak. Gudelj je trebao ostati u Hajduku do 28. godine, a onda otići na najveću nogometnu pozornicu.

Nije mu se žurilo. Imao je 26 godina, bio je jedan od najboljih nogometaša u zemlji, reprezentativac, Hajdukov kapetan i čovjek kojeg su tražili najveći europski klubovi. Trebalo je samo pričekati još dvije godine. Nikada ih nije dočekao kao nogometaš.

13. rujna 1986.

Poljud je tog dana bio pun. Hajduk je igrao protiv Crvene zvezde. Gudelj se nije osjećao dobro. Bio je iscrpljen, ali njegova je fizička pripremljenost dugo prikrivala da se u tijelu događa nešto ozbiljno.

Izdržao je do 75. minute. Više nije mogao.

Napustio je teren, a umjesto njega ušao je Zdenko Adamović. Utakmica je završila 1:1. Nitko na Poljudu tada nije znao da je upravo gledao posljednje minute profesionalnog nogometa Ivana Gudelja. Nije znao ni on. Pretrage su donijele dijagnozu - hepatitis B.

Počela je borba koja više nije imala mnogo veze s nogometom.

Gudelj je vjerovao da će se vratiti. Pokušavao je. Liječnici su mu u dva navrata dopustili povratak treninzima, ali bolest se vraćala. Tijelo koje je godinama bilo jedan od njegovih najvećih nogometnih aduta više nije moglo izdržati napore profesionalnog sporta.

Karijera je bila gotova. Sa samo 26 godina.

"Svi se snovi sruše"

Desetljećima poslije o tom je trenutku govorio bez gorčine.

"Do 26. godine vam se sve mašte i snovi ostvare. Imate ispred sebe cijeli svijet i cijeli život je ispred vas. Mlad si čovjek od 26 godina, a u jednom trenutku svi se snovi sruše zbog hepatitisa B", rekao je u Nedjeljom u 2.

Teško je danas do kraja rekonstruirati što takav trenutak znači sportašu kojem je sport bio cijeli život.

Gudelj je pokušavao gotovo sve.

Tražio je liječnike i različite načine liječenja, mijenjao prehranu, pokušavao s makrobiotikom i sirutkom, odlazio travarima i tražio pomoć gdje god je postojala makar mala nada da bi ponovno mogao obući kopačke.

U Nedjeljom u 2 prisjetio se čak i odlaska ženi u blizini Vrnjačke Banje koja ga je liječila neobičnim ritualom s koncem i ružama. Kada čovjeku s 26 godina kažu da možda više nikada neće raditi jedino što je cijeli život želio raditi, pokušava sve.

Povratka ipak nije bilo.

A nakon bolesti došlo je još nešto o čemu se tada mnogo manje govorilo – stigma. Zbog neznanja o hepatitisu počele su kružiti priče da Gudelj boluje od AIDS-a. Neki ljudi koji su ga okruživali dok je bio velika nogometna zvijezda udaljili su se.

Odjednom više nije bilo ni stadiona, ni utakmica, ni života na koji je navikao. Ali Gudelj poslije nije govorio da mu je život završio 1986.

Drugi život u nogometu

Ostao je uz sport kojem je dao mladost. Radio je kao trener, vodio Primorac iz Stobreča, Zadar i Dubrovnik te radio u Austriji. Bio je trener i izbornik mlađih reprezentativnih selekcija, a najveći dio drugog nogometnog života posvetio je upravo mladim igračima.

Godinama je bio instruktor Hrvatskog nogometnog saveza i izbornik mlađih hrvatskih reprezentacija.

Završio je i Kineziološki fakultet, a znanje i iskustvo prenosio je novim generacijama nogometaša.

Bolest koja mu je uzela igračku karijeru pretvorio je i u razlog da pomaže drugima. Postao je prvi hrvatski ambasador oboljelih od hepatitisa i godinama javno govorio o bolesti, prevenciji i stigmi s kojom se susreću oboljeli.

Njegov život postao je tema knjige "Hajdučka priča" i dokumentarnog filma "Ivanova igra".

A onda je, desetljećima nakon utakmice nakon koje je mislio da mu je bolest uzela sve, stigla još jedna pobjeda. Godine 2023. objavio je da je pobijedio hepatitis B.

Nikada se nije pitao: Zašto ja?

Možda najviše o Ivanu Gudelju ipak ne govori ni Real Madrid, ni 362 utakmice za Hajduk, ni reprezentativna kapetanska vrpca.

U Nedjeljom u 2 Aleksandar Stanković pitao ga je kako se nosio sa svime što mu se dogodilo.

Gudelj je rekao da se nikada nije pitao zašto baš on.

Život njegove obitelji već ga je bio naučio koliko čovjek malo toga može kontrolirati. Govorio je o bolestima u obitelji, slijepoj sestri, smrti roditelja, preranoj smrti supruge i drugim tragedijama koje su obilježile njegov život.

Bio je vjernik. I umjesto odgovora na pitanje zašto mu je nogomet oduzet upravo kada mu je trebao dati najviše, izabrao je nastaviti.

Ivan Gudelj preminuo je 2. rujna 2026. godine nakon teške bolesti.

Ostavio je 362 utakmice i 93 gola u Hajdukovu dresu. Ostavio je 33 nastupa za Jugoslaviju. Prvenstvo, kupove, Svjetsko prvenstvo, Europsko prvenstvo, Olimpijske igre, kapetansku vrpcu i uspomenu na igrača kojeg su željeli najveći. To je karijera koju je odigrao.

Ona druga ostala je negdje u onom paralelnom svemiru s početka priče.

U njoj Ivan Gudelj ima 26 godina, zdrav je i sprema kofere. Možda odlazi u Madrid. Možda negdje drugdje. Pred njim su najbolje nogometne godine i nitko još ne zna gdje mu je granica.