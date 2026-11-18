Policijski službenici Policijske postaje Drniš proveli su kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela Oštećenje tuđe stvari na štetu 49-godišnjakinje.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni 53-godišnjak 15. studenog u poslijepodnevnim satima u Drnišu tjelesnom snagom, odnosno udarcem nogom oštetio ulazna vrata poslovnog prostora u vlasništvu 49-godišnjakinje.

Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelom procjenjuje se na iznos od oko 200 eura.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 53-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.