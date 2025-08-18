Noću se više neće prodavati alkohol? "U Splitu je nepodnošljivo, strah me navečer izaći, sve je dozvoljeno radi novca"

Od iduće turističke sezone, diljem hrvatske obale mogla bi stupiti na snagu nova zabrana koja bi znatno promijenila navike gostiju i domaćih. Naime, sve je izglednije da lokalne vlasti planiraju ograničiti prodaju alkoholnih pića u noćnim satima, s ciljem smanjenja incidenata i narušavanja javnog reda tijekom ljetnih mjeseci, piše Index.

Iako još nije donesena konačna odluka, sve ukazuje na to da bi od sljedeće ljetne sezone noćni život na Jadranu mogao imati nova pravila, budući da Ministarstvo gospodarstva planira uvesti ovu mjeru u sklopu izmjena Zakona o trgovini, što je najavio ministar Ante Šušnjara.

Splićanin: Nepodnošljivo je, sve se dozvoljava zbog novca

Centar Splita sve češće dospijeva na naslovnice domaćih i stranih medija zbog snimki pijanih turista koji razbijaju boce, glasno se svađaju i ostaju ležati po ulicama, stvarajući dojam kaosa i nesigurnosti. Takvi prizori percipiraju se kao znak da je Split postao prvenstveno party destinacija. Stoga smo pitali Splićane što misle o mogućoj zabrani prodaje alkohola u noćnim satima.

"Definitivno podržavam zabranu. Ovo što se trenutačno događa u Splitu za nas Splićane je nepodnošljivo. Dosta sam putovala po Europi, a suprug mi je iz Londona i moram priznati da je to puno drugačije regulirano u Londonu. Tamo se ne može sjediti u centru grada i piti, već morate ići u pubove.

U Splitu turisti bacaju boce, navečer se galami, mene je strah koji put izaći navečer, ali na svu sreću imam ogradu i onda se zaključam i ne izlazim. Mislim da bi zabrana prodaje puno pomogla. U Londonu je to puno drugačije.

Ovdje se sve dopušta radi novca. I sama sam imala apartmane i znam da svi žele zaraditi u tri mjeseca da mogu živjeti godinu dana. Turisti uništavaju grad, treba uvesti reda", smatra Splićanka.

Da je sve u novcu, složio se i Splićanin, no kada su u pitanju zabrane, tu nam kaže kako ipak podvlači crtu.

"Još se mi tražimo u svemu tome. Treba tu održati granicu. Ne bih skroz ukinuo, malo bih smanjio. Moramo biti iskreni, malo je tu i pretjerivanja, skače se na svaki mali minus. Mi smo ovdje drugačiji mentalitet, mi bismo htjeli da se ne pije alkohol, ali da se potroši sav novac na alkohol. Tu se malo gubimo", rekao je Splićanin za Index.

