Nocturno oduševio prepune Prokurative, pogledajte što su nam rekli Matea Dorčić i Marko Tolja

Prepune Prokurative večeras su uživale u večeri posvećenoj glazbenom opusu Zdenka Runjića. Koncert „Nocturno – Prokurative pjevaju Runjića“ donio je neke od njegovih najpoznatijih skladbi, a publika je već od prvih taktova pokazala koliko su Runjićeve pjesme i danas žive među Splićanima.

Večer je otvorio Marko Tolja izvedbom kultne „Skalinade“, a uz njega su nastupili Natali Dizdar, Ivana Starčević i Maja Posavec, uz pratnju Jazz orkestra HRT-a pod ravnanjem Mirona Hausera. Poseban trenutak večeri bila je i premijerna izvedba jedne dosad neobjavljene Runjićeve pjesme.

Nakon nastupa razgovarali smo sa splitskom dogradonačelnicom Mateom Dorčić i Markom Toljom, koji su nam otkrili dojmove nakon večeri koja je Prokurative ponovno ispunila Runjićevim bezvremenskim melodijama.

Pogledajte što su nam rekli nakon nastupa: