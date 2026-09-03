Noćnim klubovima u centru Splita prijeti zatvaranje? Stanarima peticija propala, slijedi novi potez

Problem noćnih klubova u povijesnoj jezgri Splita trebao bi se uskoro naći pred gradskim vijećnicima. Vijećnici Centra prikupili su potrebnih 11 potpisa za sazivanje tematske sjednice Gradskog vijeća posvećene radu noćnih klubova u središtu grada, a zahtjev su u četvrtak uputili predsjedniku Vijeća Igoru Stanišiću.

Jedan od povoda za ovaj potez je slučaj stanara Sinjske ulice od broja 1 do 7, koji su još u lipnju zatražili obustavu rada noćnog kluba "X" u stambenoj zgradi na adresi Sinjska 5. Njihova peticija, međutim, nije prošla formalno-pravnu provjeru Grada Splita.

U gradskom dokumentu od 3. srpnja predloženo je njezino odbacivanje zbog utvrđenih formalno-pravnih nedostataka, uz obrazloženje da nije provedena prema propisanoj proceduri te stoga ne proizvodi pravne učinke.

Centar: Gradonačelnik je odbio raspravljati o problemu

U zahtjevu za sazivanje tematske sjednice vijećnici Centra navode da se o problemu noćnih klubova pokušalo raspravljati već na sjednici Gradskog vijeća.

Tvrde da je gradonačelnik odbio raspravu o izmjenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, zbog čega su odlučili pokrenuti proceduru za posebnu sjednicu posvećenu toj temi.

Na njoj bi, prema njihovu prijedlogu, trebali sudjelovati i oni koji se s problemima u centru grada susreću neposredno djelatnik Čistoće Marko Budiša, predsjednik Udruge stanovnika povijesne jezgre grada Splita Get Marin Krpetić te Anka Martinović kao predstavnica potpisnika peticije stanara Sinjske ulice.

Stanari prikupili 34 potpisa, Grad traži 13.711

Peticija stanara Sinjske zaprimljena je u Gradu Splitu 26. lipnja. Njome se tražila obustava rada noćnog kluba "X", no gradske službe nakon provjere utvrdile su niz proceduralnih problema.

Najveća prepreka bio je broj potpisa. Stanari su ih prikupili 34, dok gradska odluka propisuje da je Gradsko vijeće dužno raspravljati o peticiji koju vlastoručnim potpisom podrži najmanje deset posto birača s područja Splita.

Prema podacima navedenima u gradskom dokumentu, Split ima 137.113 birača, što znači da bi za ispunjavanje tog uvjeta bilo potrebno prikupiti 13.711 potpisa.

No broj potpisa nije bio jedini problem.

Gradske službe utvrdile su da predlagatelji predsjedniku Gradskog vijeća nisu dostavili odluku o pristupanju izjašnjavanju birača, a unaprijed nije bio utvrđen ni tekst peticije. Nije određeno ni razdoblje u kojem će se potpisi prikupljati, zbog čega iz dokumentacije nije bilo moguće utvrditi kada je prikupljanje počelo i završilo. Prema gradskoj odluci, taj postupak inače ne smije trajati dulje od 15 dana.

Grad utvrdio još niz nepravilnosti

Stanari, prema obrazloženju Grada, nisu zatražili ni odobrenje nadležnog upravnog tijela za postavljanje štandova na kojima bi se građani izjašnjavali o peticiji.

Dokumentacija također nije dostavljena na propisanim obrascima, a nije se moglo utvrditi ni je li peticija s potpisima predana unutar propisanog roka.

Zbog svega navedenog gradske su službe zaključile da je tijekom provođenja peticije, prikupljanja potpisa i njihove dostave Gradskom vijeću prekršeno više odredbi gradske odluke, pa je predloženo odbacivanje zahtjeva stanara za obustavom rada kluba.

Priča, međutim, time nije završena. Centar sada problem rada noćnih klubova u središtu Splita želi vratiti pred Gradsko vijeće drugim putem posebnom tematskom sjednicom. Nakon prikupljenih 11 potpisa zahtjev za njezino sazivanje stigao je predsjedniku Gradskog vijeća, a u središtu rasprave trebali bi biti problemi s kojima se zbog noćnog života suočavaju stanovnici povijesne jezgre.