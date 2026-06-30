Noćni vandalski pohod u Kaštelima: Oštećena teretna vozila, policija pokrenula istragu

U Kaštelima je tijekom noći oštećeno više teretnih vozila u vlasništvu pravne osobe, izvijestila je policija. Prema prvim informacijama, incident se dogodio jučer, 29. lipnja 2026. godine, u vremenu od 23 do 3 sata ujutro, na parkiralištu jedne tvrtke u Kaštelima.

Oštećena stakla i pneumatici

Na teretnim vozilima oštećeno je više stakala i pneumatika, čime je pravnoj osobi pričinjena materijalna šteta.

Policija je na mjestu događaja obavila očevid, a okolnosti događaja se još utvrđuju. Iz policije navode kako je u tijeku kriminalističko istraživanje s ciljem pronalaska počinitelja i rasvjetljavanja svih okolnosti ovog događaja.