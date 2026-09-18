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Noćni požar u Splitu: Vatra zahvatila automobile, prizori s mjesta događaja otkrivaju razmjere štete

Splitski vatrogasci intervenirali su rano jutros zbog požara vozila u Mitničkoj ulici. Na fotografijama s mjesta događaja vidljiva su najmanje dva vozila s većim oštećenjima nastalim u požaru
pozar auti poljicka mitnicka

Požar vozila izbio je rano jutros u Mitničkoj ulici u Splitu, a dojava vatrogascima stigla je u 3.24 sati.

Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra, na mjesto događaja izašli su pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita s jednim vozilom i šest vatrogasaca, koji su požar ugasili.

Fotografije snimljene jutros na mjestu događaja pokazuju posljedice požara. Najmanje dva automobila pretrpjela su znatna oštećenja, a na jednom je posebno stradao prednji dio vozila i prostor motora. Tragovi djelovanja vatre vidljivi su i na automobilu parkiranom neposredno uz njega.

Na mjestu događaja bila je i policija, a slijedi obavljanje očevida. Dok policija ne obavi očevid neće biti poznato ni zbog čega je izbio požar na vozilima. 

auti pozar poljicka mitnicka 2

pozar auti poljicka mitnicka

 

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