Policijski službenici Policijske postaje Knin dovršili su kriminalističko istraživanje nad 68-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela teška tjelesna ozljeda u pokušaju na štetu 51-godišnjaka.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da su se 17. studenoga u noćnim satima, ispred ulaza u benzinsku postaju u Kninu, osumnjičeni 68-godišnjak i 51-godišnjak međusobno sukobili, najprije verbalno, a potom i tjelesno, pri čemu je 51-godišnjak ozlijeđen.

U Općoj i veteranskoj bolnici „Hrvatski ponos“ u Kninu 51-godišnjaku su konstatirane lakše tjelesne ozljede s mogućnošću prekvalifikacije u tešku tjelesnu ozljedu te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičeni 68-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava je dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira protiv 51-godišnjaka bit će podnesen optužni prijedlog.