Noćni kaos u Šibeniku: Lopov ukrao alat, drugoj ženi oštetili dva vozila

Policija na šibenskom području tijekom proteklog dana evidentirala je dva značajnija sigurnosna događaja – krađu poljoprivrednog alata te oštećenje dvaju vozila. Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na oko 2.000 eura.

Iz skladišta nestao poljoprivredni alat

U razdoblju s 21. na 22. kolovoza u Šibeniku nepoznati počinitelj ušao je u skladišni prostor iz kojeg je otuđio poljoprivredni alat u vlasništvu 69-godišnjaka. Prema policijskim informacijama, vlasniku je pričinjena materijalna šteta od oko 500 eura.

Drugi slučaj zabilježen je tijekom noći s 22. na 23. kolovoza, također na području Šibenika. Nepoznati počinitelj oštetio je dva vozila u vlasništvu 58-godišnjakinje, a nastala materijalna šteta procjenjuje se na približno 1.500 eura.

Policija traga za počiniteljima

Protiv zasad nepoznatih počinitelja bit će podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Policija nastavlja provoditi izvide kako bi utvrdila identitet osoba odgovornih za krađu i oštećenje vozila.