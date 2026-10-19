Noćni kaos u Dalmaciji: Pijan vikao i vrijeđao policajce, a ni u postaji se nije smirio

Šibenska policija provela je kriminalističko istraživanje nad 34-godišnjim muškarcem koji je u alkoholiziranom stanju narušavao javni red i mir, vrijeđao policijske službenike, a potom jednom od njih ozbiljno prijetio. Kod njega je pronađena i marihuana.

Sve se dogodilo u petak, 17. listopada, oko jedan sat nakon ponoći u Šibeniku. Prema informacijama Policijske uprave šibensko-kninske, 34-godišnjak je na ulici glasno vikao, galamio i ispuštao neartikulirane zvukove, čime je narušavao javni red i mir.

Policijski službenici upozorili su ga da prestane s takvim ponašanjem, no muškarac se oglušio na njihova upozorenja. Umjesto da se smiri, počeo ih je vrijeđati pogrdnim riječima.

Zbog njegova ponašanja policajci su nad njim uporabili sredstva prisile te ga priveli u službene prostorije policije.

Ni u policijskoj postaji nije se smirio

Međutim, incident se nastavio i nakon privođenja. Prema navodima policije, 34-godišnjak je i u službenim prostorijama nastavio narušavati javni red i mir, a pritom je ozbiljno prijetio jednom policijskom službeniku.

Tijekom kriminalističkog istraživanja policija je od muškarca oduzela i smotuljak marihuane ukupne bruto težine 1,8 grama.

Završio u pritvoru, slijede prijave

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 34-godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je kaznena prijava zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Uz kaznenu prijavu, protiv muškarca se podnosi i optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, izvijestila je policija