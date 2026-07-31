Noćni kaos u centru Splita: Šestorica stranaca nasrnula na zaštitara, policija morala uporabiti silu

Šestorica stranih državljana uhićena su rano jutros nakon što su u centru Splita na naročito drzak i grub način narušavala javni red i mir, ignorirala upozorenja komunalnog redara te nasrnula na zaštitara. Splitska policija dojavu o incidentu zaprimila je u petak, 31. srpnja, oko 2.15 sati. Prema policijskom izvješću, skupina se nije obazirala na upozorenja komunalnog redara, nakon čega su napali zaštitara. On, srećom, nije ozlijeđen.

Policija uporabila sredstva prisile

Po dolasku na mjesto događaja policijski službenici nad muškarcima su uporabili sredstva prisile te ih uhitili. Utvrđeno je da je riječ o petorici državljana Italije i jednom državljaninu Belgije. Svi su privedeni u policijsku postaju, gdje je nad njima provedeno kriminalističko istraživanje. Kod dvojice muškaraca pronađen je i oduzet hašiš.

Kažnjeni visokim novčanim kaznama

Policija je utvrdila osnovanu sumnju da su sva šestorica počinila prekršaj naročito drskog i nepristojnog ponašanja, zbog čega su kažnjena novčanom kaznom od 700 eura. Dvojica muškaraca kod kojih je pronađena droga sankcionirana su i zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te su kažnjena ukupnom novčanom kaznom od 1.360 eura.