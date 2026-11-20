Dvoje 19-godišnjaka završilo je na sudu nakon što su u noći na srijedu ponovno narušavali javni red i mir na splitskom Pazdigradu. Mladić je u alkoholiziranom stanju puštao preglasnu glazbu i pjevao u blizini stambenih zgrada, a nakon dolaska policije njegova vršnjakinja počela je vikati i galamiti.

Incident se dogodio 18. studenoga oko dva sata ujutro. Prema policijskom izvješću, 19-godišnjak je na javnom mjestu pomoću mobitela i prijenosnog zvučnika puštao glasnu glazbu i pjevao. Izmjerena mu je koncentracija alkohola od 0,54 promila.

Nakon dolaska policijskih službenika 19-godišnjakinja, kojoj je izmjeren 1,41 promil alkohola, počela je vikati i galamiti. Oboje su uhićeni i privedeni sudu u žurnom postupku.

Policija navodi da je riječ o osobama koje su već više puta prijavljivane zbog narušavanja javnog reda i mira, ali i drugih prekršaja.

Tako je 19-godišnjakinja tijekom ove godine već tri puta prijavljivana zbog remećenja javnog reda i mira te jednom zbog posjedovanja droge. Svi navedeni postupci još su u tijeku.

Njezin 19-godišnji vršnjak prošle je godine jednom pravomoćno kažnjen zbog posjedovanja droge, dok je još jedan postupak povezan s drogom u tijeku. Tijekom 2026. godine dva je puta prijavljen zbog narušavanja javnog reda i mira, a ni ti postupci još nisu okončani.

Policija je za oboje predložila kaznu zatvora u trajanju od 15 dana.

Sud ih je, međutim, pustio na slobodu, a odluku o njihovoj odgovornosti za počinjene prekršaje donijet će naknadno.