NOĆNI KAOS Masovna tučnjava navijača na autocesti, intervenirala policija

Noćas oko 1.45 sati prilikom preprate navijačke skupine iz Pule, policijski službenici Policijske uprave primorsko-goranske na autocesti A8 u izgradnji u mjestu Mihotići, naišli su na više maskiranih osoba.

Više desetaka pripadnika druge navijačke skupine su na javnoj prometnici izazvali tučnjavu s pripadnicima navijačke skupine iz Pule. Policijski službenici spriječili su nastavak narušavanja javnog reda i mira.

Kako pripadnici navijačke skupine iz Pule nisu ozlijeđeni i nisu im oštećena vozila, nastavljena je preprata istih prema tunelu Učka.

U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve činjenice i okolnosti ovog događaja.