Policijski službenici Policijske postaje Sinj proveli su kriminalističko istraživanje prekršaja i u utorak, 17. studenog 2026. godine uhitili 18-godišnjaka, zbog postojanja osnovane sumnje da je u nedjelju, 8. studenog 2026. godine u 3.10 sati ispred ugostiteljskog objekta u Sinju, narušavao javni red i mir, fizički napao i lakše ozlijedio drugog muškarca, udarajući ga u predjelu glave i po nogama.

Uz optužni prijedlog, 18-godišnjak je u žurnom postupku nakon uhićenja priveden nadležnom sudu, zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Policija je zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja sudu predložila zadržavanje i kaznu zatvora u trajanju od 30 dana. Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana, nakon čega je predan u zatvor.