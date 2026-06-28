Noćni incident u Kaštelima: Dvije osobe ozlijeđene, policija pokrenula postupak protiv 35-godišnjaka

U Kaštel Štafiliću je u ranim jutarnjim satima došlo do narušavanja javnog reda i mira u kojem su dvije osobe lakše ozlijeđene. Kako nam je otkrila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, incident se dogodio jutros, 28. lipnja 2026. godine, oko 2:30 sati, pored ugostiteljskog objekta.

Na mjesto događaja izašli su policijski službenici, a dvije osobe su nakon incidenta zatražile liječničku pomoć.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dvojica muškaraca dovedena u policijsku postaju

Prema informacijama koje smo dobili iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, dvojica muškaraca dovedena su u policijsku postaju. Tamo ih je pregledao tim hitne medicinske pomoći, a liječnici su utvrdili da su ozljede koje su zadobili lakše naravi.

Policijski službenici obavili su razgovore sa svim osobama koje su zatekli i pronašli na mjestu događaja.

Protiv 35-godišnjaka slijedi optužni prijedlog

Nad 35-godišnjim muškarcem provedeno je kriminalističko istraživanje. Policija je utvrdila postojanje osnovane sumnje da je počinio prekršaj iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom općinskom prekršajnom sudu.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su nam da se kriminalističko istraživanje ovog događaja nastavlja.