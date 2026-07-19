Noćna uzbuna u Kaštel Sućurcu: Izbio požar u podrumu stambene zgrade

Požar koji je u subotu navečer izbio u podrumu stambene zgrade u Kaštel Sućurcu brzom je intervencijom vatrogasaca stavljen pod kontrolu te ugašen bez širenja na ostatak objekta.

Dojava o požaru zaprimljena je u 22.01 sat, nakon čega su na teren izašli pripadnici DVD-a Mladost s dva vatrogasna vozila i devet vatrogasaca.

Vatrogasci su požar lokalizirali već u 22.10 sati, a u potpunosti ga ugasili u 22.30 sati.

Za sada nisu poznate okolnosti koje su dovele do izbijanja požara, kao ni podaci o eventualnoj materijalnoj šteti ili ozlijeđenim osobama.