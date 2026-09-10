Noćna scena na Bačvicama iznenadila prolaznika: „Mislio sam da je performans, a onda je postalo jasno što se događa“

Taman sat vremena prije nego što je Split napokon dočekao prvu kišu nakon dugog razdoblja bez oborine, jedan naš čitatelj krenuo je u večernju šetnju uz more, na potezu od Zente prema Bačvicama.

Večer je, kaže, bila ugodna, ponajviše zahvaljujući vjetru koji je napokon ublažio sparinu. No kada je stigao do dijela između Ovčica i Bačvica, na neosvijetljeni potez uz betonsku šetnicu, zatekao je prizor kojem se nije nadao.

„Nisu im smetali prolaznici“

„Tu sam često navečer. Večer je bila ugodna zbog vjetra koji je puhao. No kada sam došao na granicu Bačvica i Ovčica, na predio koji je neosvijetljen i gdje je betonska šetnica, imao sam što vidjeti“, ispričao nam je.

Prema njegovim riječima, jedan mlađi par odlučio se potpuno prepustiti strastima na otvorenom, svega nekoliko metara od mjesta kojim prolaze šetači.

„Nisu im smetali prolaznici. Da se razumijemo, nisu baš smetali ni meni, ali ipak je tu netko mlađi mogao proći. Bez obzira na večer, i dalje ima djece“, kaže naš čitatelj.

„Pomislio sam da je neki performans“

Prizor mu je, kaže, u prvi trenutak bio toliko neobičan da je čak pomislio kako možda gleda neku vrstu performansa.

„Bili su kao od majke rođeni. Na trenutak sam čak pomislio je li ovo neki performans, no uskoro je postalo i zvučno i vizualno jasno da nije“, opisao nam je.

Ljetne i kasnoljetne večeri na splitskoj obali redovito privlače velik broj ljudi, a prostor od Zente preko Ovčica do Bačvica jedan je od najživljih večernjih poteza u gradu za šetače uz more. Upravo zato ovakve situacije teško mogu proći sasvim neopaženo.

Naš čitatelj cijelu je epizodu prepričao više sa čuđenjem nego ljutnjom, ali uz jednu vrlo jednostavnu primjedbu – javni prostor ipak ostaje javni prostor, bez obzira na to koliko je neka njegova dionica mračna ili zaklonjena.