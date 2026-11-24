Splitski policajci u ponedjeljak, 23. studenoga, oko jedan sat iza ponoći u Ulici Bruna Bušića uočili su mladića koji je upravljao neregistriranim električnim motociklom.

Policijski službenici svjetlosnim i zvučnim signalima izdali su mu naredbu za zaustavljanje, no vozač se na nju oglušio. Naglo je promijenio smjer kretanja i počeo bježati, pritom povećavajući brzinu.

U jednom trenutku zaustavio se, odbacio motocikl i pokušao pobjeći trčeći, no policajci su ga sustigli i zaustavili.

Počinio čak pet prometnih prekršaja

Mladić je priveden u policijsku postaju, gdje je utvrđeno da je riječ o maloljetniku rođenom 2009. godine. U postaju je pozvan njegov roditelj, a policija je oduzela električni motocikl.

Utvrđeno je da je maloljetnik počinio pet prometnih prekršaja. Osim što se nije zaustavio na naredbu policije, motociklom je upravljao prije stjecanja prava na upravljanje vozilom bilo koje kategorije. Vozilo nije bilo osigurano ni registrirano, a nije bila provedena ni njegova homologacija.

Policija traži trajno oduzimanje motocikla

Nadležnom sudu bit će podnesen optužni prijedlog kojim će policija zatražiti izricanje sudskog ukora i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom.

Sudu će također biti predloženo trajno oduzimanje električnog motocikla zbog okolnosti događaja te, kako navode iz policije, očiglednog nedostatka kritičnosti i svijesti o opasnosti u koju je maloljetnik svojim ponašanjem doveo sebe, a potencijalno i ostale sudionike u prometu.