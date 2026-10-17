NOĆNA INTERVENCIJA VATROGASACA U SPLITU Planulo stablo na Sukoišanu, vatrogasci brzo reagirali

Splitski vatrogasci imali su intervenciju u petak navečer nakon što je na autobusnom terminalu Sukoišan izbio požar.
Prema izvješću DVD-a Grada Splita, dojava o požaru stabla u Ličkoj ulici zaprimljena je u 22:51 sati.
Požar ugašen za desetak minuta
Na mjesto događaja izašli su pripadnici DVD-a Split s jednim vatrogasnim vozilom i tri vatrogasca.
Zahvaljujući brzoj intervenciji, požar je ugašen za približno deset minuta.
Uzrok izbijanja požara zasad nije poznat, a u izvješću nisu navedene informacije o eventualnoj materijalnoj šteti.
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
0
1