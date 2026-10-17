NOĆNA INTERVENCIJA VATROGASACA U SPLITU Planulo stablo na Sukoišanu, vatrogasci brzo reagirali

Splitski vatrogasci imali su intervenciju u petak navečer nakon što je na autobusnom terminalu Sukoišan izbio požar.

Prema izvješću DVD-a Grada Splita, dojava o požaru stabla u Ličkoj ulici zaprimljena je u 22:51 sati.

Požar ugašen za desetak minuta

Na mjesto događaja izašli su pripadnici DVD-a Split s jednim vatrogasnim vozilom i tri vatrogasca.

Zahvaljujući brzoj intervenciji, požar je ugašen za približno deset minuta.

Uzrok izbijanja požara zasad nije poznat, a u izvješću nisu navedene informacije o eventualnoj materijalnoj šteti.