Close Menu

NOĆNA INTERVENCIJA VATROGASACA U SPLITU Planulo stablo na Sukoišanu, vatrogasci brzo reagirali

Požar ugašen za desetak minuta
vatrogasci

Splitski vatrogasci imali su intervenciju u petak navečer nakon što je na autobusnom terminalu Sukoišan izbio požar.

Prema izvješću DVD-a Grada Splita, dojava o požaru stabla u Ličkoj ulici zaprimljena je u 22:51 sati.

Požar ugašen za desetak minuta

Na mjesto događaja izašli su pripadnici DVD-a Split s jednim vatrogasnim vozilom i tri vatrogasca.

Zahvaljujući brzoj intervenciji, požar je ugašen za približno deset minuta.

Uzrok izbijanja požara zasad nije poznat, a u izvješću nisu navedene informacije o eventualnoj materijalnoj šteti.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
1