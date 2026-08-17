Noćna drama u splitskom lokalu: Policija stigla dvaput, 43-godišnjaka odveli na sud

Splitska policija tijekom iste noći dva je puta intervenirala u ugostiteljskom objektu u Ulici Ruđera Boškovića zbog preglasne glazbe i remećenja noćnog mira građana. Druga intervencija završila je privođenjem 43-godišnjaka, koji je odbio postupiti po naredbi policije.

Prvi put policija je intervenirala u srijedu, 12. kolovoza, oko 23:15 sati. Utvrđeno je da 30-godišnjak, koji je radio kao DJ, pušta preglasnu glazbu koja se čula izvan objekta i remetila noćni odmor građana.

Policija je 30-godišnjaka sankcionirala zbog prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Sankcioniran je i 43-godišnjak koji kao odgovorna osoba nije spriječio narušavanje javnog reda i mira.

Policija se vratila sat i pol kasnije

Međutim, u 00:50 sati policija je ponovno zaprimila dojavu o preglasnoj glazbi iz istog objekta. Policajci su se vratili na mjesto događaja i utvrdili da 43-godišnjak narušava javni red i mir reproduciranjem glasne glazbe.

Naređeno mu je da prestane s narušavanjem javnog reda i mira, no 43-godišnjak, koji je prema navodima policije bio vidno alkoholiziran, odbio je postupiti po naredbi.

Policijski službenici nad njim su uporabili sredstva prisile te ga zadržali u policijskoj postaji. Tijekom jutra odveden je na sud u žurnom postupku.

Policija je sudu predložila da mu se odredi zadržavanje, posebno uzimajući u obzir da je već ranije kažnjavan zbog narušavanja javnog reda i mira, ali i drugih prekršaja. Predložena je i kazna zatvora u trajanju od 20 dana zbog bojazni da bi mogao nastaviti s takvim ponašanjem.

Sud ga je pustio na slobodu.