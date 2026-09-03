Noćna drama u Rašćanima: Muškarac zapalio vozila, prijetio policajcima smrću i pružao otpor

Jutros oko 00.40 sati zatražena je intervencija policijskih službenika na području Rašćana zbog narušavanja noćnog mira intenzivnom bukom i galamom iz obiteljske kuće te zbog požara na osobnom vozilu koje se nalazilo u dvorištu.

Na mjesto događaja odmah su izašli policijski službenici i vatrogasci. Policijski službenici ispred kuće uočili su muškarca koji se nalazio u rastrojenom stanju. Nad 56-godišnjim muškarcem, za kojeg postoji sumnja da je izazvao požar, policijski službenici uporabili su sredstva prisile jer je tijekom postupanja odbio postupiti po izdanim naredbama i pružao aktivan otpor. Također, tijekom postupanja policijskim službenicima u nekoliko je navrata uputio prijetnje smrću.

U policijskoj postaji obavljen je liječnički pregled 56-godišnjeg muškarca, ali je zbog rastrojenog stanja u kojem se nalazio odveden u bolnicu na specijalistički pregled, gdje je zadržan na daljnjem liječenju.

Utvrđeno je da su u požaru, koji su vatrogasci ugasili, u potpunosti izgorjela dva neregistrirana osobna vozila, dok su dva neregistrirana osobna vozila djelomično oštećena. Dva oštećena vozila u vlasništvu su 56-godišnjaka. Danas će se na mjestu događaja obaviti očevid, a nakon što 56-godišnjak bude otpušten iz bolnice, nad njim će se provesti kriminalističko istraživanje povezano s kaznenim djelom dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.