Noćna akcija u centru Splita: Oprane Bosanska i prolaz iza HNK, uklanjale se i žvakaće gume

Tijekom noći obavljeno je temeljito čišćenje dijela splitskog centra. Kako su izvijestili iz Grada Splita, oprana je Bosanska ulica, kao i prolaz iza Hrvatskog narodnog kazališta.

Osim pranja javnih površina, djelatnici su se pozabavili i tvrdokornim tragovima na gradskom kamenu. S kamenih površina uklanjane su nakupine žvakaćih guma koje su se ondje s vremenom nataložile.

Iz Grada navode kako je riječ o nastavku kontinuiranog i ciljanog održavanja javnih površina, pri čemu je poseban naglasak stavljen na najprometnije i najposjećenije dijelove Splita.

"Sustavnim čišćenjem čuvamo urednost i izgled našeg grada. Hvala svima koji tome pridonose odgovornim ponašanjem", poručili su iz Grada Splita.

Bosanska ulica jedna je od najfrekventnijih pješačkih ulica u samom središtu grada, zbog čega ovakve noćne akcije omogućuju čišćenje uz što manje ometanja svakodnevnog prometa i kretanja građana.