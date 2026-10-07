Noćna akcija maloljetnika: Prerezali lokot pa nestali s 11 električnih bicikala

Umaška policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad trojicom maloljetnika koje sumnjiči za krađu čak 11 električnih bicikala na području Brtonigle. U cijeli slučaj, prema sumnjama policije, uključena je i 20-godišnja djevojka.

Krađa se dogodila 2. listopada između 4 i 5 sati u naselju Fiorini.

Prema navodima Policijske uprave istarske, maloljetnici su najprije prerezali lokot sa sajlom kojom je za stablo bilo osigurano osam električnih bicikala. Nakon toga su, sumnja policija, s nosača prikolice koji se nalazio u blizini uzeli još tri bicikla.

Sumnjiče i 20-godišnjakinju

Policija smatra da je u krađi sudjelovala i 20-godišnjakinja. Sumnjiči je se da je maloljetnike dovezla do mjesta na kojem su bicikli ukradeni.

Policijski službenici tijekom istrage uspjeli su pronaći svih 11 ukradenih električnih bicikala, koji će biti vraćeni njihovim vlasnicima.

Protiv trojice maloljetnika i 20-godišnjakinje policija će podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu za mladež.