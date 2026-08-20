Noćna akcija kod Sinja: Kod 38-godišnjaka pronašli speed, LSD, nož i bengalku

Policijski službenici Policijske postaje Sinj tijekom noći u Hrvacama su kod 38-godišnjeg muškarca pronašli dvije vrste droge, nož i pirotehničko sredstvo, nakon čega je uhićen i priveden na sud.

Policija je 19. kolovoza oko 1 sat zaustavila osobni automobil u kojem se 38-godišnjak nalazio kao putnik. Tijekom postupanja kod njega je pronađen i oduzet nož s oštricom dugom 16 centimetara.

Pronađena je i PVC posuda sa 6,9 grama amfetamina, odnosno speeda, kao i druga posuda u kojoj se nalazilo 4,9 grama LSD-a. Uz drogu i nož, policajci su mu oduzeli i bengalku kategorije F2.

Policija tražila zatvorsku i novčanu kaznu

Muškarac je nakon pronalaska predmeta uhićen i odveden u Policijsku postaju Sinj, a potom je u žurnom postupku priveden nadležnom sudu.

Protiv njega je podnesen optužni prijedlog zbog sumnje na prekršaje iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana te Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Policija je sudu predložila da mu odredi zadržavanje te izrekne 30 dana zatvora i novčanu kaznu.

Prema dostavljenom policijskom priopćenju, sud je donio rješenje o zadržavanju 38-godišnjaka.