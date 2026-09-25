Noćima tragaju za tajanstvenom figurom u crnom: Policija izašla na teren, ali nitko je nije vidio

Mještani nekoliko mjesta u okolici Tuzle već danima su uznemireni zbog fotografija i videosnimki na kojima se navodno pojavljuje misteriozna maskirana osoba odjevena u crno. Priča se toliko proširila društvenim mrežama da su se građani tijekom noći počeli okupljati i organizirati potrage, no zasad nema potvrde da je tajanstvenu osobu itko doista vidio. Kako piše portal Klix.ba, neobični slučaj obuhvatio je područja Lukavca, Banovića i Tuzle. Policija je nakon dojava izlazila na teren, ali nije pronašla sumnjivu osobu, dok ni građani uključeni u potragu nisu mogli potvrditi da su je osobno vidjeli.

Sve je počelo kod Lukavca

Prema dostupnim informacijama, priča je krenula 20. rujna na području Lukavca. Nakon objava na društvenim mrežama građani su se okupili u prigradskim naseljima Caparde i Puračić, a na teren su izašli i policijski službenici. Iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona tada su naveli kako nitko od okupljenih nije mogao potvrditi da je vidio osobu nalik onoj s fotografija i snimki koje se šire internetom. Policija je zbog toga upozorila na mogućnost da su informacije i materijali koji kruže društvenim mrežama nevjerodostojni.

Unatoč tome, priča se nastavila širiti. Prijave su potom stigle i iz Banovića te okolice Tuzle. Jedan od posljednjih slučajeva zabilježen je u Čaklovićima kod Tuzle, gdje je veći broj mještana tijekom noći s baterijskim lampama krenuo prema šumskim putevima kako bi pokušali pronaći misterioznu osobu. Policija je ponovno obišla područje, ali ni tada nije pronađen nitko sumnjiv. Također, prema informacijama koje je MUP TK dao Klixu, nitko od mještana nije mogao potvrditi da je osobno vidio figuru za kojom se tragalo.

Jesu li snimke uopće stvarne?

Cijeli slučaj dodatno je dobio na misterioznosti jer se pojavila sumnja u autentičnost fotografija i videosnimki koje su izazvale uznemirenost.

Klix navodi kako se razmatra i mogućnost da je riječ o sadržaju nastalom uz pomoć umjetne inteligencije. Za sada, međutim, nema potvrde da se osoba prikazana na viralnim materijalima uopće nalazi na području Tuzlanskog kantona. Policija nastavlja operativni rad vezan uz prijave građana.