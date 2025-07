"Noćas su inspektori ugasili zvučnike Carpe Diemu na Paklinskim otocima!"

Neslužbeni, ali vrlo ozbiljni izvori s Hvara potvrđuju za Morski.hr kako je do inspekcijskog nadzora i gašenja preglasne glazbe protekle noći došlo u, do sad nedodirljivom, Carpe Diemu u uvali Stipanska na Paklinskim otocima.

Inspektori ovih dana i noći obavljaju svoj posao po gradu Hvaru gdje se pojačavalo glazbu unatoč negodovanju mještana i usprkos jasnoj zakonskoj regulativi. Nekoliko je ugostiteljskih objekata tako prije par dana dobilo trake Državnog inspektorata na svoje miksete i zabranu puštanja glazbe na pet dana.

Na Hvaru je divljanje glasnom glazbom konačno zaustavljeno u ožujku ove godine kada je zaključeno da se razina buke ograničava na ušima prihvatljivih 65 decibela. To naravno nitko nije shvaćao ozbiljno pa je iz zvučnika i dalje treštalo. Krenuli su i razni interesni pritisci od onih koji na teroriziranju tuđi ušiju i nepoštivanju Zakona zarađuju za kruh. Da ne kažemo, za vjerojatno prilično luksuznu egzistenciju za razliku od trećine Hrvata koja ne može ni tjedan dana primirisati morski sol.

Inspekcijske trake na preglasne zvučnike

Da ne duljimo, Hvar je ove godine osim omiljena destinacija razdraganih turista postao izgleda i omiljena destinacija inspektora. Neslužbeno saznaje Morski.hr da je nedavno u Hvaru u jednom od poznatih hvarskih objekata za tulume viđen i glavni državni inspektor Andrija Mikulić, glavom i bradom.

Nebitno sad, ima li taj posjet ikakve veze s razvojem događaja, malo po malo se situacija možda ipak dovodi u nekakav red. Izvori Morskog.hr, za sada doduše neslužbeno tvrde kako je i Carpe Diem u Stipanskoj sinoć morao okrenuti onaj gumb VOLUME na suprotnu stranu nego što se to do sada radilo - tj. ugasiti preglasnu glazbu. Lokalci tvrde da je glazba ovdje znala ići i do 100 decibela što je, kad malo prokopate po internetu, nakon nekih 15 minuta vrlo opasno po ljudski sluh.

Do sada je sva ta silna hvarska buka bez sluha valjda ostavila i službe koje se trebale djelovati.

Svjedočimo li povijesnoj promjeni? Kako je stvar neslužbena, za sad nije poznato je li Carpe Diem dobio kaznu i ako je kakvu. Druge, također neslužbene informacije kažu da se stvari pomiču i kad je riječ o prijavljenim ilegalnim djelatnostima na pomorskom dobru koje je ovdje još 2018. godine prijavila viša inspektorica zaštite prirode pri ondašnjem Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (danas zelene tranzicija). No o tome drugom prilikom..., piše Morski.hr.