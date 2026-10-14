Noćas radovi u Splitu! ViK upozorava: Moguć preljev otpadnih voda, evo što se događa

U noći s 14. na 15. listopada mijenja se upravljačka oprema. Tijekom zahvata crpna stanica bit će izvan funkcije.

Na crpnoj stanici Šine u noći sa srijede, 14. listopada, na četvrtak, 15. listopada, izvodit će se radovi na zamjeni upravljačke opreme, najavio je splitski Vodovod i kanalizacija.

Zbog radova potrebno je privremeno isključiti napajanje, pa stanica tijekom zahvata neće biti u funkciji.

Upozorenje na mogućnost preljeva

„Za vrijeme izvođenja radova postoji mogućnost aktiviranja preljeva”, upozoravaju iz ViK-a.

U obavijesti nisu navedeni točni sati početka i završetka zahvata, lokacija mogućeg ispuštanja ni mjere predviđene u slučaju aktiviranja preljeva.

Iz ViK-a navode da se upravljačka oprema mijenja radi povećanja sigurnosti i pouzdanosti sustava odvodnje.

Dio velike aglomeracije Split–Solin

Zahvat se provodi u okviru ugovora koji obuhvaća povezivanje sustava odvodnje južnog sliva Splita s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Stupe te dogradnju podmorskog ispusta Stobreč.

Radovi su dio druge faze projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split–Solin, čija ukupna vrijednost iznosi više od 321 milijun eura.