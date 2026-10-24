Noćas pomičemo sat: Mijenjaju se tarife struje, a vozači trebaju pripaziti na važan datum

Hrvatska u noći sa subote na nedjelju, 25. listopada, prelazi na zimsko računanje vremena. Točno u 3 sata ujutro kazaljke će se vratiti na 2 sata, što znači da ćemo ove noći imati sat vremena više za spavanje. No pomicanje sata donosi i nekoliko praktičnih promjena, od drukčijeg rasporeda tarifa električne energije do prilagodbi u željezničkom prometu.

Iako se većina mobitela, računala i drugih pametnih uređaja automatski prilagođava promjeni, klasične satove i uređaje bez automatskog podešavanja potrebno je ručno namjestiti.

Jeftinija struja počinje već u 21 sat

Jedna od važnijih promjena odnosi se na kućanstva koja električnu energiju obračunavaju prema višoj i nižoj tarifi.

Prema obavijesti Hrvatske elektroprivrede, od nedjelje će se viša tarifa primjenjivati od 7 do 21 sat, dok će se potrošnja električne energije prema nižoj tarifi obračunavati od 21 sat navečer do 7 sati ujutro.

To znači da će korisnici dvotarifnih brojila veće potrošače električne energije, poput perilica rublja i posuđa, moći uključivati prema nižoj tarifi već od 21 sat.

Za kućanstva s jednotarifnim brojilima ova promjena nema utjecaja na raspored obračuna jer se električna energija tijekom cijelog dana naplaćuje prema jednoj tarifi.

Vozači, pozor: Svjetla nisu obvezna već od nedjelje

Premda se prelazak na zimsko računanje vremena nekada povezivao s početkom obvezne uporabe dnevnih svjetala na automobilima, to pravilo više ne vrijedi.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, vozači motornih vozila tijekom dnevne vožnje moraju imati uključena dnevna ili kratka svjetla u razdoblju od 1. studenoga do 31. ožujka.

To znači da obveza ove godine počinje tjedan dana nakon pomicanja sata.

Vozačima koji u propisanom razdoblju tijekom dana ne uključe odgovarajuća svjetla prijeti novčana kazna od 30 eura.

Ipak, za motocikle i mopede vrijedi drukčije pravilo. Njihovi vozači moraju tijekom cijele godine voziti s uključenim kratkim svjetlima, bez obzira na godišnje doba.

Važno je naglasiti da se navedeni datumi odnose na vožnju danju u uobičajenim uvjetima vidljivosti. Tijekom noći ili pri smanjenoj vidljivosti vrijede posebne zakonske odredbe o obveznoj uporabi svjetala.

Posebna pravila za bicikliste i električne romobile

Na odgovarajuću rasvjetu moraju pripaziti i vozači bicikala te osobnih prijevoznih sredstava, među kojima su električni romobili.

Od sumraka do svanuća, kao i tijekom dana kada je vidljivost smanjena, bicikli i takva prijevozna sredstva moraju imati uključeno bijelo svjetlo na prednjoj i crveno svjetlo na stražnjoj strani.

Riječ je o obvezi koja vrijedi neovisno o prelasku na ljetno ili zimsko računanje vremena.

Tri vlaka čekat će sat vremena

Promjena vremena zahtijeva prilagodbu i u željezničkom prometu. HŽ Infrastruktura najavila je da će tijekom noći na nedjelju tri putnička vlaka biti zaustavljena na sat vremena kako bi se njihovo prometovanje uskladilo s novim računanjem vremena.

Riječ je o vlakovima na relacijama Ivanić-Grad – Zagreb Glavni kolodvor, Sisak Caprag – Zagreb Glavni kolodvor te Krapina – Zabok.

Prema novom vremenu, vlak iz Ivanić-Grada trebao bi krenuti u 2:56 sati, iz Siska Capraga u 2:38, a iz Krapine u 2:43 sata.

Putnicima se preporučuje da prije putovanja provjere vozni red i uzmu u obzir prilagodbe zbog pomicanja sata.

Zimsko računanje vremena tako nam donosi dulju noć, ali i promjene na koje se valja pripremiti, osobito kada je riječ o potrošnji električne energije i sigurnosti u prometu.